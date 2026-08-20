Rzecznik Praw Pacjenta wyraża "głęboki smutek" po decyzji prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w trybie prewencyjnym odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę potocznie nazywaną przez media i część środowisk politycznych "Lex szarlatan", określają również niekiedy przez jej przeciwników jako "Lex Big Pharma". Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent tradycyjnie przedstawił swoją argumentację na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zapowiedział też złożenie w tej sprawie własnego projektu ustawy.

Rzecznik Praw Pacjenta: Silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych

RPP Bartłomiej Chmielowiec stwierdza, że "silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych".

"Z głębokim smutkiem i niezrozumieniem przyjmuję decyzję Prezydenta RP Karola Nawrockiego o odrzuceniu nowelizacji ustawy, która miała wzmocnić ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi. Żałuję, że w batalii o bezpieczeństwo pacjentów pomimo dobrej i merytorycznej współpracy posłów z Komisji Zdrowia Sejmu oraz Senatu, apeli bardzo wielu osób ze świata medycyny, środowisk naukowych, organizacji pacjentów, dziennikarzy – silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych" – napisał na portalu X.

"Brak nowych przepisów to więcej przestrzeni dla niebezpiecznej i szkodliwej działalności szarlatanów i medycznych oszustów, którzy teraz poczują się jeszcze bardziej bezkarni. Państwo powinno skutecznie chronić pacjentów przed takimi praktykami i stać właśnie po stronie pacjentów. Cenę zapłacą głównie oni. Dziś, w wyniku decyzji Pana Prezydenta, państwo zostało pozbawione bardzo potrzebnych narzędzi, wzmacniających bezpieczeństwo chorych. Nie przestanę zabiegać o rozwiązania, które pozwolą skuteczniej reagować na nadużycia, na bezwzględne wykorzystywanie choroby, strachu i nadziei pacjentów w imię nieuczciwych zysków" – podkreśla Chemielowic.

Napisał: "Rzecznik Praw Pacjenta będzie nadal walczyć o pacjentów zgodnie z obowiązującymi dotychczas, niedoskonałymi przepisami. Historia pokazała wielokrotnie, że na koniec liczy się nie tyle kto wygrał bitwę, ale kto zwyciężył w całej wojnie. A szarlatani tej wojny nie wygrają".

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