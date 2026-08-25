Sikorski dla ukraińskiej stacji: Nigdy więcej nie będziemy rosyjskimi koloniami
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Opinie

Sikorski dla ukraińskiej stacji: Nigdy więcej nie będziemy rosyjskimi koloniami

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Radosław Sikorski, szef MSZ
Radosław Sikorski, szef MSZ Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
– My w Polsce, Wy w Ukrainie zdecydowaliście, że nigdy więcej nie będziemy rosyjskimi koloniami – mówił Radosław Sikorski w rozmowie z Slawa TV.

Putin popełnia zbrodnie wojenne, ale też błąd atakując cywilne cele. Ukraina atakuje cele wojskowe, rafinerię czy centra dystrybucji i wydaje mi się, że to jest nie tylko zgodne z prawem międzynarodowym, ale też i skuteczniejsze, bo Ukraina wyeliminowała już znaczącą część zdolności rosyjskich do rafinacji ropy, a to ma bezpośredni wpływ na sytuację na froncie – mówił polski wicepremier.

Jego zdaniem "problem", jaki Ukraińcy i Polacy mają z Rosją, jest doktryna państwowa Moskwy, która jest "nie tylko autorytarna, ale imperialna". Skierowana nadal na dominację nad innymi narodami. Na to nie możemy się zgodzić. My w Polsce, Wy w Ukrainie zdecydowaliście, że nigdy więcej nie będziemy rosyjskimi koloniami – mówił.

Sikorski podkreślił, że strach przed Rosją nie jest irracjonalny, bo Putin naprawdę zagraża swoim sąsiadom. Polski wicepremier odniósł się też do europejskich aspiracji Kijowa.

Przystąpienie do Unii Europejskiej nie jest łatwym procesem. Polsce zajęło wejście do Unii 7 lat, bo to jest przeorganizowanie całej rzeczywistości instytucjonalnej danego kraju. Nie można tego zrobić aktem woli politycznej, bo to jest przystąpienie do funkcjonującej konfederacji, w której my i wy musimy mieć pewność, że Ukraina będzie wartościowym, konstruktywnym i lojalnym członkiem – ocenił.

Putin podpisał dekret w sprawie infrastruktury krytycznej. Pieskow wyjaśnia szczegóły

Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret na mocy którego obiekty infrastruktury krytycznej, których właściciele nie zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa, mogą zostać oddane pod tymczasowy zarząd państwa.

Rzecznik prasowy Kremla, cytowany przez agencję Interfax, wyjaśnił we wtorek, że "dekret prezydenta Rosji o możliwości wprowadzenia tymczasowego zarządu w przypadku, gdy właściciele nie zapewnią bezpieczeństwa obiektom infrastruktury krytycznej, ma na celu wzmocnienie ochrony takich obiektów przed zagrożeniem atakami dronów".

– Mamy do czynienia z oczywistym zagrożeniem ataków dronów na krytyczną infrastrukturę i obiekty, które są, że tak powiem, kluczowe dla gospodarki i sfery społecznej naszego kraju, a właściciele firm często nie poświęcają należytej uwagi podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antydronowego – dodał.

Dmitrij Pieskow pytany o to, czy zdarzają się przypadki, w których właściciele takich przedsiębiorstw nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoich obiektów oraz czy są plany wzmocnienia tych działań przy udziale przedsiębiorstw, odpowiedział twierdząco. – Oczywiście, są plany jego wzmocnienia – mówił.

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Źródło: X
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