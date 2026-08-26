"Rząd Hiszpanii wydał zgodę". Polska czekała na ten sprzęt 10 lat

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że zakup samolotów odbędzie się w ramach programu SAFE. Pierwsze 4 maszyny, z oczekiwanych 7, trafią do Polski jeszcze przed 2030 rokiem.

"Wczoraj rząd Hiszpanii wydał zgodę na procedowanie w ramach wspólnych zakupów z Polską z programu SAFE, co najmniej 7 samolotów do tankowania i transportu Airbus A330 #MRTT. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Co najważniejsze, do 2030 roku Polska otrzyma 4 samoloty. To niezbędny sprzęt dla naszych Sil Powietrznych, które są w tracie przyjmowania na wyposażenie samolotów F-35. To także ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski" – napisał szef MON.

Samoloty MRR pozwalają tankować w powietrzu myśliwcom np. F-35, co znacznie zwiększa ich możliwości operowania i szybszego reagowania na zagrożenie. Maszyn są również zdolne do przewożenia ponad 300 osób.

SAFE podczas wojskowej defilady

Sobotnia defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się pod hasłem "Polska SAFE – Bezpieczna Polska". Niecodzienny wybór hasła komentował szef MON. – Można zadać pytanie, dlaczego w tym roku stoimy podczas defilady pod hasłem "Polska SAFE – Bezpieczna Polska"? Dlaczego jest to angielskie słowo? Odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy SAFE w swoim wystąpieniu nawiązał również premier. – Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady i głupoty. W te filary ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Moskwie, ale też u nas. Blokowanie wielkiego projektu SAFE, próba podzielenia Polski z sojusznikami – grzmiał szef rządu na wstępie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Gdyni.

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