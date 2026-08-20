Wicepremier atakuje prezydenta. Jest riposta

Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, którym kieruje polityk PSL Dariusz Klimczak. Jak podkreślił szef MON, regulacja miała "zapewnić łatwy dostęp do autobusu dla mieszkańców wsi i małych miejscowości".

Głowa państwa zdecydowała jednak o zawetowaniu ustawy.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent Nawrocki wystawił do wiatru 10 mln Polaków

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamusz stwierdził, że "prezydent Karol Nawrocki wystawił do wiatru 10 mln Polaków".

"Na tę ustawę czekała ponad jedna czwarta polskich obywateli, którzy z racji miejsca zamieszkiwania mają utrudniony dostęp do lekarza, urzędu, szkoły, czy najbliższej rodziny" – napisał na portalu X prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "ustawa miała połączyć Polskę, bo prawo do transportu publicznego nie powinno być przywilejem mieszkańców metropolii, ale każdego obywatela". "Nie będzie koordynacji i minimalnego standardu co najmniej 4 par połączeń, transportu na żądanie dla mieszkańców miejscowości bez autobusów, czy łatwo dostępnych, elektronicznych rozkładów jazdy" – czytamy we wpisie wicepremier.

"Weto prezydenta Nawrockiego to działanie przeciwko mieszkańcom polskiej wsi oraz małych miasteczek!" – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szefernaker: To nie prezydenckie weto zostawia wieś bez autobusu

Na słowa szefa MON zareagował szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Panie Premierze, to nie prezydenckie weto zostawia wieś bez autobusu. To właśnie ta ustawa mogłaby do tego doprowadzić. Nawet Związek Gmin Wiejskich negatywnie oceniał te rozwiązania" – napisał prezydencki minister na portalu X.

Jak podkreślił Szefernaker: "Prezydent jest za rozwojem transportu na terenach wiejskich. Jednak ta ustawa ograniczała rolę gmin w dostępie do środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, skracała umowy z przewoźnikami stwarzając ryzyko likwidacji istniejących połączeń i wprowadzała transport 'na żądanie' bez ustawowych ulg dla seniorów, uczniów i osób z niepełnosprawnościami".

Szef Gabinetu Prezydenta RP zaznaczył, że "te zastrzeżenia zgłaszali samorządowcy i przewoźnicy". "Polacy potrzebują trwałego, dobrze finansowanego systemu transportu lokalnego, a nie centralizacji kosztem gmin" – czytamy we wpisie polityka.

"Stanowisko Prezydenta jest jasne: trzeba to zrobić dobrze" – dodał.

Czytaj też:

"Żenada", "sygnał, że są granice". Komentarze do decyzji Nawrockiego Czytaj też:

Ustawa "Lex szarlatan" / "lex Big Pharma". Jest decyzja prezydenta