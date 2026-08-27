"Dziki zachód musi się skończyć". Gawkowski żąda 1 mld zł kary dla Mety

Gawkowski zamieścił na swoim koncie na platformie X wpis, w którym poinformował o wysłaniu wniosku. Powodem polskiej skargi jest "bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana".

"Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych" – napisał minister i dodał, że liczy na szybką reakcję Komisji Europejskiej.

Gawkowski wezwał dodatkowo właściciela Facebooka do "natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących scam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji".

"Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć" – podkreślił wicepremier.

Fałszywe reklamy na Facebooku

Jednym z przykładów, o których pisał w swoim poście Gawkowski są pojawiające się na Facebooku fałszywe reklamy ze znanymi osobistościami. Ofiarą takiego scamu jest m.in. prezes InPostu Rafał Brzoska.

Chodzi o pojawienie się w ostatnich dniach na Facebooku sponsorowanej reklamy wykorzystującej wizerunek biznesmena. Na grafice widoczny był mężczyzna z twarzą prezesa InPostu, ubrany w szlafrok i skuty kajdankami. Towarzyszyły mu osoby wyglądające na funkcjonariuszy policji. Reklama sugerowała, że przedsiębiorca został zatrzymany. Brzoska opublikował screen reklamy na X. Jak podkreślił, materiały zobaczyły także jego dzieci.

"Może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny pytając »o co chodzi Tato?«, to jak się polskiemu zarządowi tej gównianej firmy wydaje, że nic z tym nie będę robił mimo pozytywnych wyroków Sądu Polskiego – TO POWIEM TAK – na waszym miejscu szukałbym innej pracy" – napisał. Prezes InPostu wymienił również z nazwiska osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturach Mety odpowiedzialnych za Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj też:

Gawkowski do polskich urzędników: Przestrzegam, że to łamanie prawa Czytaj też:

Wyciek danych 19 mln osób. Prezes UODO: Poszkodowani mogą żądać odszkodowania