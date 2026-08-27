Polska chce drakońskiej kary dla Mety. Jest reakcja firmy

W czwartek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że wysłał do KE wniosek o ukaranie Mety grzywną w wysokości 1 mld złotych. Powodem polskiej skargi jest "bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana".

Gawkowski wezwał dodatkowo właściciela Facebooka do "natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących scam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji".

Jest reakcja Mety

Business Insider Polska zwrócił się do Mety z prośbą komentarz. Firma nie odniosła się wprost do zarzutów stawianych przez ministra, lecz podkreśliła, że "intensywnie" pracuje nad ograniczeniem liczby oszustw na należących do niej platformach. Dodano, że amerykański gigant kontynuuje "konstruktywną współpracę z Komisją Europejską oraz regulatorami "w ramach działań zmierzających do zmniejszenia liczby fałszywych kont, prób wyłudzenia danych czy podszywania się pod znane osoby.

"Oszuści to zdeterminowani przestępcy, którzy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody. Dlatego wciąż konsekwentnie inwestujemy w technologie i partnerstwa — z branżą i organami ścigania — aby wykrywać, usuwać i ostatecznie powstrzymywać oszustów. W zeszłym roku usunęliśmy ponad 159 milionów oszukańczych reklam na całym świecie, z czego 92 proc. zanim ktokolwiek nam je zgłosił" – czytamy.

Fałszywe reklamy z Brzoską

W ostatnich tygodniach na Facebooku pojawiły się sponsorowane reklamy wykorzystujące wizerunek Rafała Brzoski, właściciela InPostu. Na grafice widoczny był mężczyzna z twarzą biznesmena, ubrany w szlafrok i skuty kajdankami. Towarzyszyły mu osoby wyglądające na funkcjonariuszy policji. Reklama sugerowała, że przedsiębiorca został zatrzymany. Brzoska opublikował screen reklamy na X. Jak podkreślił, materiały zobaczyły także jego dzieci.

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