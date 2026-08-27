"Koniec balu". KO w euforii po zatrzymaniu Piesiewicza
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Opinie

"Koniec balu". KO w euforii po zatrzymaniu Piesiewicza

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Radosław Piesiewicz, prezes PKOl
Radosław Piesiewicz, prezes PKOl Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany w związku ze sprawą Zondacrypto. Politycy KO nie kryją satysfakcji.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działania policji zostały podjęte na zlecenie wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją radości. W mediach społecznościowych pojawiła się seria wpisów, które pokazują euforię w obozie Donalda Tuska.

"Koniec balu. Piesiewicz zatrzymany ws. afery ZondaCrypto" – napisał w mediach społecznościowych Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenia, że Radosław Piesiewicz "to symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim. Dziś, ten nominat PiS, został zatrzymany przez służby. A zapewne to dopiero początek".

"Piesiewicz zatrzymany. Późno ale dzieje się sprawiedliwość" – napisał Sławomir Nitras. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza napisał: "Bum! Piesiewicz zatrzymany! Koniec bezkarności pisowskiego notabla, człowieka Sasina, którego wypromował i stworzył PiS i ponosi za niego pełną odpowiedzialność".

Gawkowski: PiS i Konfederacja wiedzą, że służby po nich idą

Sprawę skomentował również wicepremier Krzysztof Gawkowski, - Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zondacrypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Wyjazd pana Moskala na Ibizę jest takim liściem lakmusowym, mówiącym o tym, że PiS nie może i nie ma prawa mówić, że nie maczał rąk przy tym, żeby chronić przestępców z Zondacrypto – grzmiał polityk Lewicy.

Mamy aferę PiS-u i Konfederacji, którzy wiedzą, że służby po nich już idą. Po pierwszych już idą dzisiaj. Po kolejnych pewnie będą szły w następnych tygodniach. W tej sprawie nie ma w PiS i w Konfederacji czystych rąk – dodał Gawkowski w trakcie konferencji.

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Źródło: X
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