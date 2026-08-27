Akcja służb w Warszawie. Zatrzymano trzech Rosjan

Do akcji policjantów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli po otrzymaniu informacji, że w lokalu może działać zorganizowana grupa przestępcza. Zatrzymani to Rosjanie czeczeńskiego pochodzenia w wieku 21, 25 i 42 lat.

W trakcie przeszukania w mieszkaniu znaleziono trzy sztuki broni palnej. Dwie z nich miały zatarte numery fabryczne. W lokalu znajdowała się także duża ilość amunicji.

42-latek został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wobec młodszego Rosjanina zastosowana zostanie procedura deportacyjna. Z kolei 21-letni mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.

"Trzech zatrzymanych Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, nielegalna broń palna wraz z amunicją w mieszkaniu na warszawskiej Woli – efekt sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy @Policja_KSP i @ABW_GOV_PL" – napisał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Kolejna akcja służb

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia polskie służby zatrzymały mężczyznę, który na zlecenie Rosji miał w Warszawie dokonać zabójstwa znanego ukraińskiego rapera Slevina Dadyana. Akcję miały przygotować rosyjskie służby. Pochodzący z Donbasu płatny zabójca został zatrzymany przez funkcjonariuszy stołecznej policji przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Dadyan był oskarżany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty na terenie stolicy Rosji i w jej okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś.

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