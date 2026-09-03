O tym wiadomo – i to dobrze – od kilku lat, gdy rządząc, swym nadmiarowym rozdawnictwem pieniędzy podatników tak nakręcił spiralę wydatków i zadłużania Polski, że jej kłopoty z wypłacalnością wydają się, niestety, coraz bardziej prawdopodobne.

Tym bardziej że premier Tusk, na nasze nieszczęście, okazał się nie tylko jego następcą, lecz także nad wyraz pojętnym uczniem. Bo też tego, że także po nim – po Tusku, choćby potop – a nie tylko nieprzebrany strumień ciepłej wody z kranu i zwykłego wodolejstwa z ekranu, jak się wydawało za jego poprzednich rządów – przekonujemy się dopiero od trzech lat; i to, niestety, z każdym rokiem przekonujemy się coraz mocniej.