"Polska ma coraz mniej czasu". Niepokojący wpis Szydło

Beata Szydło zamieściła w sieci wpis, w którym odniosła się do obecnej sytuacji w Polsce. Była premier podkreśliła, że ostatnie lata wymogły na Polakach stawienie czoła wielu wyzwaniom. To z kolei wzmogło niepokój i poczucie braku bezpieczeństwa.

"Ostatnie kilka lat to czas, gdy wśród Polaków pojawiło się poczucie niestabilności i zagrożenia. Pandemia, wojna u naszych granic, kryzys paliwowy, rosnące ceny i nieporadna, wroga ludzkim sprawom władza Tuska" – pisze polityk PiS, dodając, że odpowiedzią na te niepokoje powinno być państwo, które jest "przyjacielem i pomocnikiem, a nie utrapieniem".

"Obecna sytuacja przypomina rok 2015, gdy Polacy mieli już dosyć władzy Platformy – a wydarzenia w świecie były przecież znacznie mniej dramatyczne" – pisze dalej Szydło i przypomina, że w trakcie kampanii wyborczych sprzed 11 lat odbyła tysiące rozmów z Polakami. Jak przyznała, to były "szczere rozmowy, z których wyłaniał się stan nastrojów społecznych, i z których wykuł się program wyborczy PiS oraz plan działań mojego rządu".

Nowe wyzwania przed Polską

Szydło wskazuje, że od czasów zwycięstwa PiS w wyborach w 2025 roku "wiele się działo". Stare problemy zostały rozwiązane, ale na ich miejsce pojawiły się nowe. Wciąż zmieniająca się sytuacja polityczna w Europie i na świecie wymaga odpowiedzialnych rządów.

"Polsce grożą obecnie dramatyczne skutki unijnej polityki klimatycznej. Wdrażane regulacje prowadzą do objęcia dużej części polskiego społeczeństwa ubóstwem energetycznym. Równocześnie upadek przemysłu powoduje rosnącą falę bezrobocia" – napisała europoseł, dodając, że kolejnym wielkim wyzwaniem jest katastrofalna sytuacja demograficzna.

Aby stawić czoła takim wyzwaniom, konieczne jest stworzenie spójnej i przemyślanej strategii. Zdaniem Szydło, rząd Donalda Tuska nie ma takiego planu.

"Niezbędne jest stworzenie kompleksowego planu dla polskiej polityki społecznej na kolejną dekadę. Obecny rząd nie ma żadnej wizji, żadnego planu – tak samo zresztą, jak w każdej innej dziedzinie. Tymczasem Polska ma coraz mniej czasu" – zakończyła swój wpis była premier.

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