"Kompromitowanie Polski". Ostre słowa byłej premier

Fundacja Marka Polska Think Tank opublikowała dokument "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska". Badania i opracowanie wyników zleciło w ramach zadania publicznego Ministerstwo Sportu i Turystyki, przekazując na ten cel 200 tys. zł. Teraz jednak resort odcina się od dokumentu.

Pracami kierowała Barbara Mróz-Gorgoń, która 31 lipca została powołana na funkcję pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski w randze sekretarz stanu. Dokument jest prezentowany przez autorkę jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski". Za analizę odpowiada Fundacja Marka Polska Think Tank oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się spekulacje, iż raport został wygenerowany przez AI. Na kolejnych stronach nie brakuje zupełnie kuriozalnych błędów. W jednym miejscu czytamy np. że Katowice leżą na "północnym centrum" Polski.

Zaskakujące tłumaczenia Mróz-Gorgoń

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń odniosła się do zarzutów na antenie Polsat News.

– Ten raport był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. (...O To jest dokument, który traktuje pracę w procesie. Dokument nie był nigdzie prezentowany. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale połowy świata akademickiego, ale też przedstawicieli rządu i wielu studentów – powiedziała przedstawicielka Fundacji Marka Polska.

Jak zaznaczyła: "Dokument nigdy nie powinien pojawić się w przestrzeni publicznej". – Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – dodała.

Szydło: To nie jest budowanie polskiej marki

Sytuację skomentowała w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło.

"Tusk powinien zrobić 'work in progress' i natychmiast odwołać tę osobę ze stanowiska. Tak jak ten raport, ona też nie powinna się nigdy pojawić w przestrzeni publicznej. To nie jest budowanie polskiej marki, to jest kompromitowanie Polski" – napisała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Jak zaznaczyła Szyło, "władza Tuska kolejny raz przeszła samą siebie". "Gigantyczne pieniądze wydawane na 'akcję promocyjną' Polski, która sprowadza się do żenujących spotów i nieskładnych raportów pisanych przez AI. A wszystko to firmowane przez osobę, która tłumacząc się, nie potrafi złożyć poprawnie dwóch zdań po polsku. Zresztą, tego co oni robią nie da się wytłumaczyć" – czytamy we wpisie byłej szefowej rządu.

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