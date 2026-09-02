"Frajerska polityka". Zajączkowska-Hernik bez ogródek

64,4 proc. Polaków sprzeciwia się przekazywaniu Ukrainie przez Polskę pocisków do wyrzutni Patriot – wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet. Za takim rozwiązaniem opowiada się 21,6 proc. badanych, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Na pytanie, czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do wyrzutni Patriot, 46,8 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 17,6 proc. "raczej nie". Przekazanie rakiet popiera 14,4 proc. badanych, którzy odpowiedzieli "raczej tak", oraz 7,2 proc. – "zdecydowanie tak".

Zajączkowska-Hernik: Ręce precz od polskiego bezpieczeństwa!

Do wyników badania odniosła się w mediach społecznościowych w środę europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Ludzie się budzą! Już ponad 64 proc. obywateli jest przeciwna oddawaniu Ukrainie kolejnych pocisków do Patriotów!" – napisała na portalu X deputowana do PE. Jak zaznaczyła, "to jest świetna wiadomość".

"Czy minister Kosiniak-Kamysz i jego zastępczyni Sobkowiak-Czarnecka (ta od wciskania nam pożyczki SAFE i opowiadania bzdur o "100 rosyjskich dronach w Polsce") będą łaskawi się z tym zapoznać? Ręce precz od polskiego bezpieczeństwa!" – czytamy we wpisie Zajączkowskiej-Hernik.

Europosłanka Konfederacji: Za oddanie następnych będzie poklepanie po pleckach?

Deputowana do PE podkreśliła, że "pociski PAC-3MSE są jedynymi, które nadają się do obrony przed rosyjskimi Iskanderami i to absolutnie kluczowy elementem obrony polskiego nieba". "I za oddanie ich Ukrainie, jak przyznał sam minister Kosiniak-Kamysz, 'zyskaliśmy wdzięczność'. To jest tak okrutny wstyd i działanie na szkodę polskich interesów, że trudno nazwać to inaczej niż zdradą. Za oddanie następnych będzie poklepanie po pleckach?" – zapytała europosłanka Konfederacji.

"Bo przypominam, że ponad 2 tygodnie temu wiceminister Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że decyzja w sprawie przekazania Ukrainie KOLEJNYCH naszych pocisków do Patriotów "to kwestia dni". Od tamtego momentu mamy kompletną ciszę, tymczasem prezydent Zełenski kilka dni temu ogłosił, że właśnie "dotarło trochę pocisków", ale nie wymienił od kogo konkretnie je otrzymał..." – dodała.

Następnie Zajączkowska-Hernik postawiła pytanie: "Decyzji naszego rządu jeszcze faktycznie nie ma, czy może znowu została podjęta po cichu, wbrew polskiej racji stanu i za plecami obywateli?". "Dla Polaków pytam" – zaznaczyła.

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