Sikorski: Nie możemy prowadzić business as usual z Rosją

– W ostatnim czasie polska przestrzeń powietrzna była kilkukrotnie naruszana w związku z rosyjską agresją. W tych trudnych momentach liczyliśmy, mogliśmy liczyć na naszych sojuszników i nasi sojusznicy też mogą liczyć na nas – powiedział Radosław Sikorski na konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego.

Szef MSZ zapewnił, że Polska wspiera reakcję i decyzję rządu niemieckiego w związku z agresywnymi działaniami Rosji na terytorium Niemiec. Sikorski wskazał na decyzję o zamknięciu konsulatu i rosyjskiego domu w Berlinie. Jak dodał, Polska podjęła podobne kroki.

"Testowanie granic". Sikorski: Nie ma zgody

– Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej – mówił dalej.

Wicepremier stwierdził, że "to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu". – Rosja Putina pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa, nie tylko dla Europy, dla całego ładu światowego. Jej celem jest trwałe zniszczenie europejskiej architektury bezpieczeństwa, oparcie relacji międzynarodowych na dominacji, a nie na współpracy. Musimy przeciwdziałać imperialnym ambicjom – dodał.

Biznes z Rosją?

Szef MSZ odniósł się też do możliwości odbudowy relacji z Kremlem. - Między demokracjami współpraca społeczna, kulturowa, sportowa to jest po prostu rzecz, którą społeczeństwa między sobą robią. Dla dyktatur kultura i nawet sport są instrumentami imperialnej propagandy - powiedział.

- Rosja niestety poszła drogą próby odbudowy imperium. I dzisiaj najbardziej wyrazistym widocznym znakiem kultury politycznej Rosji są bombardowania Kijowa rakietami balistycznymi. I nie możemy prowadzić business as usual z Rosją w innych dziedzinach, dopóki ona nie porzuci tego szalonego, kryminalnego pomysłu odbudowy imperium – kontynuował.

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