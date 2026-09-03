Chiny zacieśniają współpracę z Rosją i Azją. Świat wielobiegunowy

W rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim na antenie Radia Wnet korespondent z Chin zwrócił uwagę, że Szanghajska Organizacja Współpracy stara się coraz silnej integrować państwa Azji Środkowej, Chiny, Rosję i inne kraje regionu.

28 porozumień po szczycie SCO

Zawadzki-Liang powiedział, że 28 zawartych podczas szczytu porozumień obejmuje szeroki zakres dziedzin i zagadnień. Dotyczą one m.in. gospodarki, kwestii kulturowych, nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, ochrony środowiska czy "zielonej" energetyki. – Zdecydowanie widać, że organizacja zmierza, oczywiście z inicjatywy Chin, w kierunku stworzenia silnego organizmu, który dałby tym państwom możliwość głosu na arenie międzynarodowej i zacieśnienia współpracy gospodarczej – ocenił.

Sto projektów w trzy lata

Korespondent przekazał, że warta dostrzeżenia jest m.in. zapowiedź Xi Jinpinga na temat planów realizacji wspólnie z państwami organizacji stu projektów naukowo-technicznych na przestrzeni nadchodzących trzech lat. Firmy chińskie mają wybudować w państwach członkowskich SCO 10 gigawatowe elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano także na współpracę w zakresie islamskiego terroryzmu. Xi Jinping podkreślił też, że wszystkie państwa w organizacji mają prawo zachować swoją suwerenność.

Spotkanie prezydentów Xi i Putina

Na marginesie szczytu Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Co ważne, w zjeździe uczestniczył również Sekretarz Generalny ONZ. Według korespondenta Państwo Środka konsekwentnie stara się budować bardziej stonowany wizerunek swojej polityki zagranicznej, m.in. w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi i groźby kolejnych amerykańskich sankcji.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Szczyt z okazji 25. Rocznicy powstania Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Biszkeku w Kirgistanie odbył się w dniach 31 – 1 września. Na agendzie tegorocznej edycji były przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, współpraca energetyczna i handlowa oraz budowanie silniejszego wielobiegunowego układu sił na świecie.

W zjeździe uczestniczyło 11 przedstawicieli państw członkowskich organizacji. Media skoncentrowały się głównie na obecności Xi Jinpinga, Władimira Putina i Narendry Modiego. Byli również polityczni liderzy z Pakistanu, Iranu czy Białorusi. Tematem w prasie była także naturalnie wojna i sytuacja wokół Iranu i Bliskiego Wschodu. Tradycyjnie przy okazji między poszczególnymi politykami doszło też do spotkań "na marginesie" formalnej części zjazdu.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję, z byłymi radzieckimi państwami Azji Środkowej jako członkami, do których później dołączyły Indie i Pakistan. SCO jest grupą polityczną i bezpieczeństwa, która postawiła sobie za zadanie przeciwdziałać zachodnim wpływom w Eurazji.

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