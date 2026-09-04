DoRzeczy.pl największym konserwatywnym portalem w Polsce. Konkurencja została w tyle

Z danych Mediapanelu wynika, że w sierpniu portal DoRzeczy.pl dotarł do 2,86 mln realnych użytkowników oraz uzyskał 33,2 mln odsłon. W zestawieniu ujęliśmy również serwisy: Wprostu, Tygodnika Solidarność, Newsweeka, Niezalezną, Kanał Zero, TV Republika, wpolityce, Polityki, Salon24, PCh24 i Newsmax Polska.

DoRzeczy.pl najpopularniejszym portalem w zestawieniu

Największą skalę pod względem liczby wyświetleń osiągnął portal DoRzeczy.pl – 33,2 mln, a tuż za nim uplasował się Wprost.pl z wynikiem 32,6 mln. Obie marki należące do PMPG wygenerowały wspólnie 65,8 mln wyświetleń, co stanowi około 60% wszystkich wyświetleń w zestawieniu. Na trzecim miejscu pod względem wyświetleń znalazła się Niezalezna.pl z wynikiem 22,6 mln.

W przypadku DoRzeczy.pl czas średniego czasu oglądania (ATS) wyniósł 11 min 11 s, a portal przyciągnął 2,86 mln realnych użytkowników, z kolei zasięg w rynku wyniósł 8.8 proc. (reach). Z kolei Wprost, mimo wyraźnie niższego ATS-u (5 min 51 s), osiągnął największą skalę dotarcia – 5,3 mln realnych użytkowników i 16,37 proc. zasięgu.

Te wyniki oznaczają, że pod względem wyświetleń DoRzeczy.pl jest nie tylko najpopularniejszym serwisem konserwatywnym w Polsce, ale również najpopularniejszym portalem wśród tygodników opinii.

Jak sobie poradziła Republika i wPolityce?

Wśród pozostałych analizowanych serwisów wyniki wyświetleń są ewidentnie niższe. Największą liczbę wygenerował portal Kanału Zero – 5,04 mln. Kolejne miejsca zajmują Newsweek – 4,52 mln oraz Tysol.pl – 4,19 mln.

Wpolityce osiągnęło 2,34 mln wyświetleń i miało 502 tys. realnych użytkowników, natomiast TV Republika i serwis Polityki uzyskały odpowiednio 1,62 mln i 1,61 mln wyświetleń. Z kolei Salon24 wygenerował 1,40 mln wyświetleń.

Najniższe wyniki w tej grupie odnotowały PCh24 – 304 tys. wyświetleń oraz Newsmax Polska – 168 tys.

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