Listy do redakcji

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Sprzeciw obywatelski

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do nadania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci takich skutków prawnych, które w konsekwencji prowadziłyby do uznania małżeństw jednopłciowych za instytucję funkcjonującą w polskim porządku prawnym.