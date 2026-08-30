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Listy do redakcji

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Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
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Sprzeciw obywatelski

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do nadania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci takich skutków prawnych, które w konsekwencji prowadziłyby do uznania małżeństw jednopłciowych za instytucję funkcjonującą w polskim porządku prawnym.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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