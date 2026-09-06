Na równoważni

Po dwóch latach czekania na półce w TVP serial „Czas niedokonany” trafia wreszcie do widzów. Do jak wielu – oto podstawowe pytanie, bo oczywiście telewizja państwowa skrzętnie swoją spóźnioną premierę ukrywa. Na jednym z największych portali dla miłośników filmów i seriali, Filmweb.pl, przy informacji o premierze nie ma nawet graficznej miniaturki, nie mówiąc już o zarysie fabuły czy szczegółach obsady.