Na równoważni

„Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda?” – to pytanie kluczowe dla serialu „Czas niedokonany” według powieści Bronisława Wildsteina, a także dla historii rodziny, o której ona opowiada, oraz narodu i kraju
Po dwóch latach czekania na półce w TVP serial „Czas niedokonany” trafia wreszcie do widzów. Do jak wielu – oto podstawowe pytanie, bo oczywiście telewizja państwowa skrzętnie swoją spóźnioną premierę ukrywa. Na jednym z największych portali dla miłośników filmów i seriali, Filmweb.pl, przy informacji o premierze nie ma nawet graficznej miniaturki, nie mówiąc już o zarysie fabuły czy szczegółach obsady.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.