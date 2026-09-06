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Francuskie leczo

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Leczo
Leczo Źródło: Wikimedia Commons / Tymekg / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
SIOSTRY GOTUJĄ Warzywa, szczególnie te na przełomie lata i wczesnej jesieni, wnoszą do naszej kuchni bogactwo wyjątkowych smaków.

Grillowane duszone cukinie, bakłażany, kabaczki to obowiązkowe dania, które rozpoczynają festiwal jesiennych, wyjątkowych popisów kulinarnych. Jesienią warzywa smakują najlepiej, wygrzane w letnim słońcu mają zupełnie inny aromat i smak niż te wiosenne spod folii. Możemy z nich wyczarować przepyszne pożywne zupy, zapiekanki lub wykorzystać do domowych przetworów, z których chętnie skorzystamy zimą.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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