Francuskie leczo

SIOSTRY GOTUJĄ Warzywa, szczególnie te na przełomie lata i wczesnej jesieni, wnoszą do naszej kuchni bogactwo wyjątkowych smaków.
Grillowane duszone cukinie, bakłażany, kabaczki to obowiązkowe dania, które rozpoczynają festiwal jesiennych, wyjątkowych popisów kulinarnych. Jesienią warzywa smakują najlepiej, wygrzane w letnim słońcu mają zupełnie inny aromat i smak niż te wiosenne spod folii. Możemy z nich wyczarować przepyszne pożywne zupy, zapiekanki lub wykorzystać do domowych przetworów, z których chętnie skorzystamy zimą.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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