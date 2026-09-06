Francuskie leczo

Grillowane duszone cukinie, bakłażany, kabaczki to obowiązkowe dania, które rozpoczynają festiwal jesiennych, wyjątkowych popisów kulinarnych. Jesienią warzywa smakują najlepiej, wygrzane w letnim słońcu mają zupełnie inny aromat i smak niż te wiosenne spod folii. Możemy z nich wyczarować przepyszne pożywne zupy, zapiekanki lub wykorzystać do domowych przetworów, z których chętnie skorzystamy zimą.