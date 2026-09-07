Wiceprezes partii Brauna pochwalił Tuska. "Poza Unią Sowiecką jest życie"

Branżowy portal WNP dowiedział się, że 21-23 października Donald Tusk planuje złożyć oficjalną wizytę w Indiach. Wizyta przypadnie na moment wyraźnego ożywienia w relacjach między Warszawą i New Delhi.

Tusk planuje wizytę w Indiach

"Premier Donald Tusk planuje pod koniec października wizytę w Indiach – ustalił WNP. Towarzyszyć będą mu przedstawiciele instytucji rozwoju a także polski biznes. W planach jest spotkanie z premierem Indii Narendrą Modim. To kolejny sygnał wyraźnego ożywienia relacji Warszawa – New Delhi, na które liczą także polskie firmy. Pytanie, czy tym razem polityczne zbliżenie przełoży się na trwałe gospodarcze otwarcie i większą obecność polskiego biznesu w Indiach" – podał w poniedziałek WNP.

Fritz: Poza Unią Sowiecką jest życie

Ruch ten pozytywnie ocenił wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

"Uwaga chwalę Tuska (!) Szef skompromitowanej Koalicji Obywatelskiej Jego Ekscelencja Premier Donald Tusk zachował przebłyski przytomności i dotarło do niego, że poza Unią Sowiecką jest życie" – napisał na platformie X współpracownik Grzegorza Brauna.

"Za 1,5 miesiąca wraz z delegacją polskiego biznesu leci do Indii i spotka się z premierem Modim. Żeby tylko mąż swojej żony "dyplomata" Radosław Sikorski tego nie spartolił, tak jak w styczniu br." – napisał, nawiązując do głośnej kompromitacji szefa MSZ podczas wizyty w Indiach.

Przypomnijmy, ze w dniach 3–5 września z oficjalną wizytę w Polsce i na Ukrainie złożył szef indyjskiej dyplomacji Subrahmanyam Jaishankar. Polityk spotkał się między innymi z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy dwustronnej, ale również sytuacji regionalnej.

Czytaj też:

Chiny zacieśniają współpracę z Rosją i Azją. Świat wielobiegunowy Czytaj też:

Modi zaapelował do Putina o zakończenie wojny na Ukrainie