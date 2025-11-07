Słodki smak Azji Mniejszej

Z PÓŁDYSTANSU II Turcja była jedynym państwem, które nie uznało rozbiorów Polski. A przecież wcześniej wielokroć ścieraliśmy się zbrojnie. I to nawet poza granicami (Warna, Wiedeń).

Współczesny Polak nie postrzega jednak tego kraju głównie z perspektywy historycznej. Bardziej kusi go turystyką. Oferty biur podróży regularnie proponują wypoczynek w renomowanych kurortach (Antalya, Alanya, Side, Kemer, Belek etc.) wybrzeża śródziemnomorskiego. Dostępny na każdą kieszeń.