Nieumyślne szpiegostwo. Lisicki: Każdy może być oskarżony. Cejrowski: Decyduje władza

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Sejmu zmiany w kodeksie karnym, w części dotyczącej przestępstwa szpiegostwa. Projekt przedstawił Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Projekt wprowadza przełomowe zmiany. Za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej grozi nie mniej niż 5 lat, ale już temu, kto przekazuje wiadomości mogące wyrządzić szkodę krajowi – od lat 8 lub dożywocie (dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób pełniących dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową).

Od ośmiu lat ma grozić za prowadzenie dezinformacji – rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających wywołać poważne zakłócenia w ustroju lub gospodarce RP. A minimum 10 lat lub dożywocie za sabotaż, dywersję lub działania terrorystyczne. Nowością jest kara za tzw. gotowość wywiadowczą (od 6 miesięcy do lat 8) i za nieumyślne szpiegostwo – 5 lat.

Nieumyślne szpiegostwo. Cejrowski: Ześlizgujemy się w kierunku dyktatury

O propozycji polityków PiS rozmawiali w programie "Antysystem" Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki. Red. naczelny "Do Rzeczy" zwrócił uwagę na zarzut "nieumyślnego szpiegostwa". – To zdaje się być nonsensem. Jeśli chodzi o szpiegów, to wiadomo, że działają oni intencjonalnie z różnych pobudek. Jednak kategoria nieumyślnego szpiegowania to zniszczenie jakiejkolwiek debaty i oddanie gigantycznej władzy oraz instrumentów kontroli. Każdy może być w pewnym stopniu oskarżony – ocenił.

Podobnego zdania był Wojciech Cejrowski. – No tak, bo to władza definiuje, czym jest szpiegostwo nieumyślne. Być może ten, kto to pisał, miał jakieś przebłyski ze studiów prawniczych, że skoro jest kategoria np. nieumyślnego zabójstwa, to to też podpada – kpił. – Ześlizgujemy się w kierunku dyktatury i systemu, który był za Stalina. Można było człowieka skazać za nieumyślne rzeczy. Wsadzano np. ludzi do domu wariatów. To nieumyślne szpiegostwo kojarzy mi się z czymś takim – mówił Cejrowski.

