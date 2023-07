Kłamstwa ws. Kościoła w Kanadzie. Lisicki: Media potrafią namącić w głowach. Cejrowski: Kanadyjski Kościół jest w zaniku

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają o Kościele w Kanadzie. Publicyści wrócili do sprawy głośnego kłamstwa o masowych grobach indiańskich dzieci, rzekomo zamęczonych w katolickich szkołach w Kanadzie, które media kolportowały kilka lat temu.

Paweł Lisicki podkreślił, że mimo iż kłamstwo ws. masowych morderstw rzekomo popełnianych przez Kościół jest oczywiste, to kanadyjskie media nie miały odwagi poinformować o tym opinii publicznej.

– Nie to jest szokujące, że ktoś mający złą wolę, potrafi odkręcić kota ogonem. Mnie szokuje kompletny brak oporu przed tą lewicowo-liberalną narracją. W PRL władza komunistyczna uruchomiała wszystkie środki komunikacji, by oczernić Kościół, ale Polacy potrafili się jej oprzeć. Jak obserwuję to, co się dzieje w Kanadzie, to mam wrażenie, że tzw. demokratyczne media potrafią zrobić ludziom bigos w głowie. Nikt im nie powie: "ludzie puknijcie się w głowę, jak można mówić o masowych ofiarach skoro ich nie znaleziono, jak można stawiać na równym poziomie przypadkowe śmierci i celowe śmierci" – mówił redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Wojciech Cejrowski w odpowiedzi stwierdził, że w Kanadzie już nie ma kto się bronić. – Kościół katolicki w Kanadzie jest mierny i w zaniku. Podobnie jak we Francji. Kto ma tej religii bronić? W dodatku przyjeżdża głowa Kościoła i też go nie broni. Franciszek niedawno potępił spalenie koranu w Szwecji. Oburzył się wtedy. Może gdyby katolicy palili ten koran, to mógłby zwrócić uwagę, ale powinien bronić swojego Kościoła. Jest następcą Jezusa na Ziemi i powinien się skupić na obronie Kościoła. Ale tego nie robi. No to w Kanadzie puste kościoły. To kto ma się oburzyć przeciwko kłamstwom nt. Kościoła? W czyim to jest interesie? W niczyim. Natomiast po drugiej stronie są marksiści. Justin Trudeau jest marksistą – mówił Cejrowski.

