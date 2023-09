Aresztowanie Trumpa. Cejrowski: Nie powinien płacić kaucji. Lisicki: Absurdem w absurd

Przed zgłoszeniem się 24 sierpnia do aresztu Donald Trump miał przewagę w sondażach nad innymi kandydatami republikańskimi. Obecnie jeszcze ją powiększył. Donald Trump nie spędził wiele czasu w areszcie. Na mocy wcześniej ustalonej przez jego prawników umowy, były prezydent został wypuszczony za kaucją w wysokości 200 tys. dolarów.

Obecnie Trump ma zarzuty w czterech sprawach. Oskarża się go o próbę sfałszowania wyborów w Georgii, odpowiedzialność za zamieszki na Kapitolu, nieuprawnione przetrzymywanie tajnych dokumentów i zapłacenie aktorce porno za milczenie pieniędzmi komitetu wyborczego. Sondaże pokazują, że wraz z każdym oskarżeniem poparcie dla byłego prezydenta rośnie.

Kłopoty Trumpa. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski pochylili się nad oskarżeniami wysuwanymi wobec Trumpa. Komentatorzy zastanawiali się też, co by się wydarzyło, gdyby Trump odmówił wpłacenia kaucji i musiałby zostać osadzony w więzieniu.

– Został aresztowany, zrobiono mu zdjęcie i potem jest propozycja wyjścia za kaucją i odpowiadania z wolnej stopy. Chyba, że ktoś byłby oskarżony o zbrodnie przeciwko państwu, o szpiegostwo, albo nie chcielibyśmy, by chodził po ulicy. Trump dostał propozycję kaucji i niestety ją zapłacił. Zgadzam się z jednym z komentatorów, który był najpierw był w policji, a potem w Secret Service i ochraniał Baracka Obamę. Ten gość powiedział, że Trump nie powinien zapłacić kaucji, bo ciekawe, co by się wydarzyło, gdyby system musiał nagle opróżnić całe piętro w więzieniu i z dnia na dzień trzeba byłoby wyrzucić tysiąc więźniów oraz sprowadzić więcej wojska i służb, by Trumpa chronić – wskazywał Cejrowski.

– Zanim Trump zapłacił kaucję, to sobie pomyślałem, że nie powinien tego robić. To byłoby logiczne. Skoro mamy do czynienia z całkowitym absurdem, to na absurdy odpowiada się absurdem. Jeśli wiemy, że przeciwnik gra znaczonymi kartami, to sam gram takimi. Nie wiem, jak miałoby wyglądać osadzenie Trumpa w więzieniu, ale byłaby to jedna wielka kompromitacja tych, którzy chcieliby go tam wsadzić. Sami wysadziliby się w powietrze – mówił Paweł Lisicki.