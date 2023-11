Musk o lewicy, która chce się pozbyć ludzkości z Ziemi. Lisicki i Cejrowski mocno komentują

W nowym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. o głośnym wywiadzie właściciela X (dawniej Twitter) Elona Muska.

– Pojawił się bardzo ciekawy wywiad właściciela X Elona Muska. Stwierdził w nim m.in., że Twitter stał się narzędziem powielania globalnej ideologii mającej na celu doprowadzenie do zniknięcia ludzkości. Mówi on, że ci wszyscy oszaleli ideolodzy lewicy nienawidzą człowieka i ludzkości. Według nich, mówi Musk, człowiek jest pewną skazą na naturze, a ludzka cywilizacja to największe zagrożenie dla Ziemi. Jedynym wyjściem byłoby wymarcie gatunku ludzkiego, albo przynajmniej się skurczyli. Jak na to, że to nie tylko właściciel X, ale i wizjoner biznesu, to są to słowa absolutnie zaskakujące i szokujące – wskazywał Paweł Lisicki.

– Dla mnie nie, bo jest bardzo błyskotliwy. Jest też wolny w swoim myśleniu. Ma swoje interesy, ale jest też szczery w tym, jakie ma interesy. Jest spełniony, a to jest ważne dla mężczyzny, bo spełniony mężczyzna nie musi poprawiać swojego wizerunku i potrafi przyznać się do błędu. Niespełniony jest Morawiecki, czy Tusk, więc obaj kłamią, by lepiej wyglądać. Musk mówi do nas otwartym tekstem – ocenił Wojciech Cejrowski.

– Podawał pewne przykłady, że w jednym z tygodników okładkowy materiał to był wywiad z gościem, który mówił, że ludzie powinni zniknąć z Ziemi. Chodzi o to, by wytrzebić całą ludzkość. Ci ludzie proponują wymordowanie ludzi dla polepszenia sytuacji. Musk zauważył jeszcze jedną rzecz. Ten sam typ ludzi siedzi w Dolinie Krzemowej i programuje komputery. Jeżeli oni mają przekonanie, że człowiek jest pasożytem na Ziemi i trzeba go wytępić, to klepiąc algorytmy, wpuszczają to przekonanie do sztucznej inteligencji. Być może w którymś momencie zacznie ona realizować to zadanie – dodawał Wojciech Cejrowski.

