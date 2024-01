Cejrowski: Chcą wyeliminować Trumpa. Lisicki: Mam swoją teorię spiskową

Kilkanaście dni temu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych postanowił, że rozpatrzy odwołanie Donalda Trumpa od decyzji Sądu Najwyższego stanu Kolorado o wykluczeniu byłego prezydenta z republikańskich prawyborów i wyborów prezydenckich. Sąd rozstrzygnie w praktyce, czy Trump może ubiegać się o prezydenturę w świetle jego działań podczas szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Obie strony sporu zaprezentują swoje argumenty ustne 8 lutego. Według "Wall Street Journal", wyrok może zapaść "dni lub tygodnie" po tej rozprawie. Decyzja o rozpatrzeniu przez sąd apelacji Trumpa oznacza, że to on rozstrzygnie, czy były prezydent może ubiegać się o prezydenturę.

19 grudnia Sąd Najwyższy stanu Kolorado orzekł, że z uwagi na swoje zaangażowanie w "powstaniu" 6 stycznia 2021 r., Trump nie może sprawować urzędu prezydenta. Wniosek o wykluczenie Trumpa z wyborów złożyła grupa wyborców, powołując się na ustanowioną po wojnie secesyjnej 14. poprawkę do konstytucji USA. Trzeci paragraf poprawki zakazuje sprawować urzędów osobie, która złożyła przysięgę na konstytucję "a następnie wzięła udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielała jej wrogom pomocy lub poparcia". Sąd w Kolorado jako jeden z dowodów na udział Trumpa w insurekcji wskazał na przemówienie Trumpa do sympatyków z 6 stycznia, kiedy zachęcał ich do ruszenia do Kapitolu, gdzie odbywało się zatwierdzanie wyników wyborów. Ówczesny prezydent zagrzewał wówczas swoich sympatyków m.in. by "walczyli jak diabli".

Donald Trump a wybory prezydenckie w USA. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali sytuację wokół Donalda Trumpa. – Przeczytałem informację, że 8 lutego Sąd Najwyższy zadecyduje, czy Donald Trump może brać udział w prawyborach w tych stanach, gdzie sądy najwyższe tych stanów, które zabroniły mu prowadzenia kampanii wyborczej. Czy to oznacza, że jeśli Sąd Najwyższy USA zdecyduje, to nie będzie mógł brać udziału w kampanii wyborczej w ogóle? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Nie sądzę. To oznacza powiększony chaos w stosunku do tego, co teraz. Pytanie, czy Sąd Najwyższy uznaje jeszcze siebie za władzę i wyda wyrok zgodny z konstytucją, że wybory federalne nie mogą być blokowane przez lokalnych urzędników, których nawet nikt nie wybrał. Jest cała masa pytań i nie wiemy, co zrobi Sąd Najwyższy USA i dopiero jak to zrobi, to trzeba będzie myśleć wtedy – powiedział Wojciech Cejrowski.

Z kolei Paweł Lisicki podzielił się z widzami swoją "teorią spiskową". – Mam wrażenie, że cztery fakty układają się w logiczną całość. Po pierwsze, w połowie grudnia ukazał się w "Washington Post" Roberta Kagana, który twierdził, że zwycięstwo Trumpa oznacza koniec demokracji i dyktaturę. Po drugie, tydzień później ten sam Kagan opublikował następny tekst, w którym podał "rozwiązanie" – wszystkie siły powinny się przerzucić na kandydatkę Partii Republikańskiej Nikki Haley, gubernator Karoliny Południowej i b. ambasador USA przy ONZ. Po trzecie, niedawno pojawiła się informacja Reutera, że doszło do tajnego spotkania, w którym uczestniczyła Haley i największy donator Partii Republikańskiej, a właściwie wdowa po nim, co jest interpretowane jako przerzucenie pieniędzy od Trumpa do Haley. Ostatni fakt to wystąpienie Bidena, w którym wyraźnie ogłosił, że zwycięstwo Trumpa do koniec demokracji. Teoria spiskowa jest taka, że Demokraci neokonserwatywni, żydowscy, porozumieli się z donatorami z kręgów Trumpa i przenieśli poparcie na Nikki Haley, ponieważ uznali, że Trump jest zbyt nieokiełznany – wskazywał.

