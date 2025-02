Lisicki: Tusk chce być Trumpem Europy. Cejrowski: Po co o nim mówić?

Polska od początku roku sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Dwa tygodnie temu premier Donald Tusk zaprezentował polskie priorytety podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Fundamentem działań naszej prezydencji przez najbliższe pół roku jest wielowymiarowe bezpieczeństwo, a jej hasło przewodnie to "Bezpieczeństwo, Europo!". Szef polskiego rządu zaapelował do europarlamentarzystów o odwagę w działaniu.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali ostatnie działania premiera Donalda Tuska. –Dawno nie mówiliśmy nic o działalności Donalda Tuska, ponieważ skupialiśmy się na Donaldzie Trumpie. Mam wrażenie, że Donald Tusk, jakkolwiek by to nie było groteskowe, postanowił odgrywać rolę europejskiego Donalda Trumpa, a więc przywódcy, który stoi na czele. Wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym powiedział, że "jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy". Mówił też o tym, że Europa musi wrócić do korzeni i znowu być wielką. Nie miał pan wrażenia, że on nieudolnie próbował naśladować Donalda Trumpa? – zapytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Nie, ponieważ on robi cały czas takie zabiegi polityczne, których Trump nie robi. Jak jest kryzys, to Trump mówi, że jest koszmarny kryzys i trzeba sobie z nim poradzić. Poza tym, Trump robi, a Tusk gada. Tusk po kilku tygodniach wygłosił plany dot. prezydencji, gdy ona już się zaczęła i trwa pół roku. Donald Trump swoje działania wygłosił przed objęciem urzędu i zrealizował je jeszcze przed objęciem urzędu – mówił Wojciech Cejrowski.

Paweł Lisicki ocenił również, że "Donald Tusk jest jak liść miotany wiatrem". – Krytykuje wszystko to, co popierał i pod czym się podpisywał – wyjaśnił. – To jest takie sowieckie. Po kolejnej czystce, jeśli przeżyłem, to zaczynam mówić to, co Stalin kazał mówić po czystce, a wcześniej mówiłem to, co kazał wcześniej. Zielony Ład był świetny, ale teraz jest zły – mówił Cejrowski.

Zwiastun 111. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.