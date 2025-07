Cejrowski: Obama już się nie liczy w USA. Lisicki: Wstrętne rady dla rodziców

Były prezydent USA Barack Obama stwierdził, że każdy ojciec powinien mieć geja w kręgu swoich przyjaciół na wypadek, gdyby jego syn zidentyfikował się jako gej lub osoba niebinarna. Szokująca wypowiedź padła w podcaście żony byłego amerykańskiego przywódcy, Michelle.

– Chłopcy często potrzebują kontaktu nie tylko z jednym facetem, z jednym ojcem. Bez względu na to, jak dobry jest ten ojciec, nie może być wszystkim – powiedział Obama. Jak przekonywał, ojcowie potrzebują homoseksualnego mężczyzny wśród swoich przyjaciół, aby "gdy ich syn okaże się gejem lub osobą niebinarną, miał kogoś, do kogo może się zwrócić i stwierdzić: ok, nie jestem w tym sam".

W przeszłości Barack Obama wyrażał poparcie dla środowisk LGBT+. Był pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który publicznie wyraził poparcie dla małżeństw osób tej samej płci.

Lisicki i Cejrowski komentują

– To jest wstrętne i obrzydliwe. Jak pomyślę, że ten facet był przez osiem lat prezydentem Stanów Zjednoczonych, to zbiera mi się na wymioty – skomentował redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w nowym odcinku programu "Antysystem".

– Barack Obama mówił gorsze rzeczy jako prezydent. Teraz już się nie liczy w Stanach Zjednoczonych. Partia Demokratyczna jest w rozsypce po przegranej Kamali Harris w wyborach prezydenckich – ocenił Wojciech Cejrowski. – Barack Obama nie zorganizował prawyborów prezydenckich w Partii Demokratycznej, wywarł presję na Bidenie i postawił na Kamalę Harris. To był kolosalny błąd polityczny. Teraz Obama kompletnie się nie liczy, nikt go nie słucha. Murzyni w USA zaczęli głosować na Trumpa – dodał.

– Zgadzam się co do wpływów politycznych Obamy. Ale to, co mówi teraz, pokazuje świadomość jakiejś kasty, jakiejś grupy ludzi, do której on należy – zaznaczył Paweł Lisicki.