Cejrowski: Wielki sukces Orbana w USA. Lisicki: Liberalna lewica wyje z wściekłości

7 listopada doszło do spotkania premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowy dotyczyły kwestii energetyki, amerykańskich sankcji na Rosję, a także wojny w Ukrainie. USA i Węgry miały też podpisać tego dnia umowę o zakupie amerykańskiego uranu. Co ciekawe, Trump powitał Orbana przed wejściem do Białego Domu określając go mianem "wielkiego przywódcy". Na pytanie, czy zamierza spotkać się z Władimirem Putinem w Budapeszcie, amerykański prezydent odpowiedział: "zawsze jest możliwość, by odwiedzić Budapeszt".