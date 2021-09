Lisicki: Nadciąga liberalny, tęczowy totalitaryzm. Ziemkiewicz: Peryferyjność Polski atutem

– To, co było naszym przekleństwem, czyli peryferyjność, może się okazać błogosławieństwem. Może się okazać, że w tym upadku Zachodu to, że jesteśmy na peryferiach będzie dla nas dobre, bo jest duża szansa, że to przejdzie bokiem i mniej w nas uderzy, niż kraje z twardego jądra Europy i USA, które wchodzą w okres wielkiej smuty – mówił w programie "Polska Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Jak się uchronić przed naporem ideologii LGBT i ekologizmu? Co możemy zrobić? Czy w obecnym świecie możliwa jest realna forma kontrrewolucji? O tym rozmawiają w dzisiejszym programie "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Jest zwrot wszystkich paradygmatów, do których przywykliśmy, a zwłaszcza nasze pokolenie. Zachód nie jest tym Zachodem, o którym myśleliśmy, a Wschód podobnie. Azja jest czymś innym. Żyjemy w innym świecie, a nasz mózgi zostały chyba w tamtym – mówił Ziemkiewicz. – Do mnie to dotarło, jak kilka miesięcy temu wydałem książkę "Kontrrewolucja", gdzie zebrałem eseje z trzydziestu lat. W związku z tym, gdy je przeglądałem, to zdałem sobie sprawę jak nieprawdopodobnie zmienił się język i świat. Dopiero wtedy człowiek to widzi. Pierwszy tekst z tej książki napisałem w 1991 roku, gdy nikt nie słyszał o LGBT, genderyzmie, transpłciowości itd. – opisywał Paweł Lisicki. – Zachód niedługo będzie płacić ogromne koszty tego, na co się zgodził. Podoba mi się pojęcie, które wprowadził Andrew Michta, czyli społeczeństwo "zero ryzyka". Społeczeństwom przewróciło się w głowach od dobrobytu i kompletnie zatracili elementarne instynkty zdrowego rozsądku i przetrwania – mówił Ziemkiewicz.