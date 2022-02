Lisicki: Polacy nie dorośli do Polskiego Ładu. Ziemkiewicz: Kowal zawinił, Cygana powiesili

O godz. 19 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przyjmie dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. W poniedziałek kierownictw PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. – Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych – poinformowała rzecznik PiS Anita Czerwińska. Po przyjęciu dymisji przez prezydenta premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowego szefa resortu. Dymisja Kościńskiego to pokłosie chaosu, jaki zapanował po wejściu w życie 1 stycznia podatkowej części Polskiego Ładu.

Polski Ład. Lisicki: Wieszczyliśmy katastrofę

Polski Ład jest jednym z tematów najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Mam wrażenie, że obaj nie lubimy takich ludzi, którzy mówią "a nie mówiłem?". Zresztą nikt ich nie lubi. Musimy przyznać się jednak do tego, że od samego początku twierdziliśmy, że z Polskim Ładem będą okropne problemy. Nagraliśmy nawet specjalny odcinek, w którym wieszczyliśmy katastrofę. I wyszło na nasze – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Niestety tak. I to zanim Polski Ład przyniósł swoje skutki. Na razie mamy do czynienia z katastrofą na poziomie wdrażania, czyli tym, co było w miarę proste. Do głębokich skutków Polskiego Ładu jeszcze nie doszliśmy – dodał Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" zauważył, że dopiero przekonamy się, "ile przedsiębiorstw padło i ile myków zostanie wymyślonych". – Te wszystkie rzeczy przed nami. Wiadomo jednak, jakie będzie przeciwdziałanie. Będzie mówione, że to kombinatorzy i cwaniacy. To cała wypracowana strategia. Przez sześć lat PiS miał to szczęście, że opozycja próbowała pokazać, jak bardzo nienawidzi społeczeństwa, więc Polski Ład prowadzi nas w tym kierunku, w którym będą gromy na cwaniaków – dodał. –

Zszokowała mnie masowa ucieczka firm transportowych do Niemiec. Tam będą płacić podatki, bo nie opłaca im się płacić w Polsce. Brawa dla Polskiego Ładu – powiedział Lisicki.

