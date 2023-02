Lisicki: Trzaskowski ma dość mięsa. Ziemkiewicz: Pewnie, wsuwajmy w Warszawie robale

Warszawa należy do grupy C40 Cities, czyli stu miast, które dążą do budowy "sprawiedliwych społeczności". W raporcie, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds, zarekomendowano kroki w celu "ratowania klimatu". Znalazły się tam m.in. zapisy o ograniczeniu spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut, czy podróży lotniczych.

W raporcie zaproponowano m.in. szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców. Podkreślono potrzebę wydłużenia życia samochodu do 20 lat. Dłużej mamy korzystać także z laptopów – minimum 7 lat.

C40 Cities. Ziemkiewicz: Plejada nadskakiwaczy

O planach C40 Cities rozmawiali w programie "Polska Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz i red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Zobacz, jak wszystko ma swoje źródło w Wielkiej Brytanii. Te mądrości przenikają na cały świat – ironizował Lisicki. – Takie kraje jak Polska mają całą plejadę nadskakiwaczy. Kto przyłapał kiedyś Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego na jakiejś konkretnej wiedzy? Ich zaletą jest to, że mówią dobrze po angielsku. Ci ludzie nie mają nic do powiedzenia. To typ kariery, który jest atrakcyjny - powtarzać euronowomowy i powtarzać te frazesy. To już jest ten awans cywilizacyjny – mówił Ziemkiewicz.

