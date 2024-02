Plotki czy projekty? Lisicki i Ziemkiewicz o kandydatach na prezydenta

Dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk może wystartować w wyborach na prezydenta Polski. To nieoficjalne doniesienia mediów. "W Polityce Insight opisujemy zaskakujące doniesienia. Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" – tak o sprawie ewentualnego startu Doroty Gawryluk w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pisał dziennikarz Polityki Insight Kastor Kużelewski. Czytamy, że "ostatnie ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę".

Z kolei Patryk Michalski z Wirtualnej Polski wskazywał, że "od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat". "Moi rozmówcy wskazywali, że 'Lepsza Polska' to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz" – twierdzi dziennikarz.

Innym kandydatem w wyborach prezydenckich może być dziennikarz Krzysztof Stanowski, który podczas wywiadu z Andrzejem Dudą zadeklarował, że sam wystartuje w wyścigu wyborczym w 2025 roku. – Bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś podejdzie do tego solidnie. Niezależnie od tego, czy zakończy się zwycięstwem czy nie, zawsze może zakończyć się sukcesem – ocenił prezydent.

Stanowski doprecyzował, że nie chce zostać prezydentem, ale pokazać kampanię "od środka". "Chciałem doprecyzować: to, że chcę stratować w wyborach na prezydenta Polski nie oznacza, że chcę być prezydentem Polski. Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach" – napisał dziennikarz na portalu X.

Wybory prezydenckie. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali ostatnie doniesienia medialne oraz zastanowili się, kto może wystartować w wyborach prezydenckich.

– Pojawiła się kilka interesujących informacji dot. tego, że są nowe, ciekawe twarze w wyborach prezydenckich. Nie wszyscy potwierdzają, albo się odżegnują. Najpierw pojawiła się informacja, że kandydatką ma być Dorota Gawryluk, bardzo znana dziennikarka Polsatu. Rzecznik Polsatu stwierdził, że nic o sprawie nie wie. My nie wiemy, jakie są jej plany, ale czy sądzisz, że jest miejsce, aby ktoś całkowicie z zewnątrz wskoczył do tej walki politycznej i namieszał? – zapytał Paweł Lisicki.

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz przyznał, że jego zdaniem taka możliwość "jest większa niż w poprzednich latach". – Donald Tusk osiąga jeden sukces, z którym wiążę pewne nadzieje, a mianowicie, że dopóki pewne rzeczy mówił PiS, to były one niewiarygodne dla ludzi, bo mówił PiS, jak np. gdy twierdził, że UE nas oszukuje, nie chodzi o żadne kamienie milowe, albo gdy mówił, jaki jest Tusk. Ludzie w to na ogół nie wierzyli, ale gdy Tusk to pokazuje, to będą musieli w to uwierzyć. Przez osiem lat tworzono mit, że trzeba obalić PiS i będzie cudownie. No nie będzie. Plemię PO straci więc na atrakcyjności. Kogo może wystawić? Są spekulacje, że Donald Tusk chce startować, a wcześniej mamy wiecznego kandydata Rafała Trzaskowskiego. PiS jak na razie nie bardzo potrafi wybrnąć z sytuacji, bo Andrzej Duda nie może startować, więc kto to będzie? – tłumaczył.

