Lisicki: Unijna strategia zohydzania. Ziemkiewicz: Nie mogę zrozumieć, skąd ta Konfederacja?

W trakcie przemówienia na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej w marcu szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk wskazała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie, w tym Konfederację.

Kilka dni temu Konfederacja odpowiedziała szefowej KE. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Krystian Kamiński odpowiada Von der Leyen w jej rodzimym języku. – Konfederacja to polska partia patriotyczna. Nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit. Wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład – to jest problem – powiedział Kamiński.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz odnieśli się m.in. do postawy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. – Zaktywizowała się nam ostatnio szefowa Ursula von der Leyen na odcinku Konfederacji. Szefowa KE poszła jeszcze dalej i w Atenach powiedziała, że będą walczyli z przyjaciółmi Putina, którzy chcą porwać przyszłość Europy. Wśród "przyjaciół Putina" znalazła się Konfederacja – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy". – Mamy do czynienia z tym, co będzie w kampanii. Każdy, kto będzie krytykował Zielony Ład, biurokrację unijną, czy establishment brukselski, będzie przyjacielem Putina – dodawał Paweł Lisicki.

– Tak już jest od dłuższego czasu, ale uprościłbym to do jednego mianownika – każdy, kto nie jest z naszego towarzystwa, jest putinistą. Patrząc na fakty, to trudno znaleźć lepszych przyjaciół Putina, niż Scholza, Macrona, czy Ursulę von der Leyen – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

