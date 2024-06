Lisicki: Kto nie chce imigrantów to rasista. Ziemkiewicz: Operacja tuskowych mediów

Do zdumiewającej sytuacji doszło w piątek 14 czerwca ok. godziny 9 rano. Wtedy to radiowóz niemieckiej policji miał przekroczyć przejście graniczne w Osinowie Dolnym i już po polskiej stronie zostawić rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Z relacji czytelnika serwisu Dziennik.pl wynikało, że z zaparkowanego na parkingu policyjnego wozu wysiadły dwie dorosłe osoby i troje dzieci. Jak przekazano, "radiowóz odjechał a pozostawione osoby zaczepiały przechodniów i udały się w kierunku jednego z dużych dyskontów".

Policja i Straż Graniczna przybyły na miejsce zdarzenia, ale grupy osób z Bliskiego Wschodu już tam nie było. W odpowiedzi na incydent zarządzono sprawdzenie sąsiednich terenów, jednak na razie nie przyniosło to rezultatów.

Komendant Główny Straży Granicznej Robert Bagan odbył we wtorek rozmowę z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Dieterem Romannem na temat incydentu w Osinowie Dolnym, gdzie niemieckie służby zostawiły rodzinę migrantów.

Szefowie obu służb potwierdzili, że działania niemieckich policjantów "nie odpowiadały przyjętym procedurom dotyczącym przyjmowania i przekazywania osób przez kraje sąsiednie". Niemcy zapewniają, że sytuacja miała charakter incydentalny.

Nielegalna migracja do Polski. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Donald Tusk obiecywał, że Polska nie wpuści do siebie żadnych imigrantów, a Polacy będą czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Co więcej, dzięki paktowi migracyjnemu, jak twierdził rząd, Polska będzie mogła tylko zyskać.

– Trzeba to umieścić w tej samej kategorii zdarzeń, co benzynę po 5,19 lub rozwiązanie w kilka godzin problemu na granicy [z Białorusią – przyp. red.], czyli pic na wodę fotomontaż. Prawda jest taka, że jesteśmy w ciemnej... dolinie. Przez wschodnią granicę wchodzą bliżej nieokreślone grupy migrantów. Nie ma tego jak powstrzymać, bo żołnierze są sterroryzowani przez pana Bodnara – powiedział Rafał Ziemkiewicz w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy".

– Chyba nie jesteśmy tym specjalnie zaskoczeni. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest, że wszystko to było łatwe do przewidzenia i żadnym zaskoczeniem nie jest. Skala niemieckich pushbacków, która nasiliła się w ciągu ostatnich dni, idzie w tysiące. Niemcy uważają, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i tak ma być – stwierdził z kolei Paweł Lisicki.

