Lisicki: Formalnie mamy zamach stanu, ale Polska to nibylandia. Ziemkiewicz: Jest społeczna apatia

Prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił w czynnościach służbowych swojego zastępcę prokuratora Michała Ostrowskiego na sześć miesięcy. Wcześniej Ostrowski wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

To jednak nie wszystko. Rzecznik prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała o wszczęciu śledztwa przeciwko prokuratorowi Ostrowskiemu. Wniosek złożył Adam Bodnar. Sprawa dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień przez Michała Ostrowskiego.

Zamach stanu w Polsce? Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują sytuację wokół śledztwa dot. zamachu stanu w Polsce. – Sam się zastanawiam, bo wszystko ma stronę poważną i mniej poważną. Jeśli wsłuchamy się w fakty, to one są niezwykle poważne – mówi Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – W sensie formalno-prawnym Bogdan Święczkowski ma rację. Organy państwa działają poza granicami prawa i zagarniają kompetencje, których do nich nie należą – dodaje.

– Merytorycznie sprawa oczywista. W tym śledztwie jednym z głównych podejrzanych jest Adam Bodnar. Gołym okiem widać przestępstwa, których Adam Bodnar się dopuścił, jak np. przejęcie Prokuratury Krajowej – oceniał Rafał Ziemkiewicz. – Cała formacja rządząca opiera się wyłącznie na prawie, które istnieje i nie istnieje. Sędzia jest neosędzią, jak wyda wyrok, który nam się nie podoba, ale jak się podoba, to jest sędzią i tak dalej. To kompletny rozkład państwa i kpiny z państwa – dodawał.

Zwiastun odc. 370. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna jest dla Subskrybentów.