Lisicki: Model chiński się skończył. Ziemkiewicz: To wyjątkowo niebezpieczna chwila

Niedawno Chiny zaprezentowały nowy program wsparcia finansowego dla rodzin z małymi dziećmi. Wprowadziły one roczne dopłaty w wysokości 3,6 tys. juanów, które będą przysługiwać na każde dziecko poniżej trzeciego roku życia. W przeliczeniu na polską walutę to ok. 1800 zł, a zatem 150 zł miesięcznie. Nowe regulacje, zawarte w dokumencie „Plan wdrożenia systemu dotacji na opiekę nad dziećmi”, obowiązują z mocą wsteczną od początku roku. Program obejmuje dzieci urodzone po 1 stycznia 2025 r.

Działania Pekinu spowodowane są kryzysem demograficznym. Chiny zmagają się z gwałtownym spadkiem liczby urodzeń. W 2024 r. populacja zmniejszyła się trzeci rok z rzędu, a liczba nowo narodzonych dzieci w 2023 r. wyniosła 9,02 mln. To najniższy poziom od 1949 r. Władze liczą, że nowe subsydia zmniejszą presję związaną z rodzicielstwem i zachęcą młode pary do posiadania dzieci.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują kryzys demograficzny w Chinach. – Porozmawiamy o sprawach globalnych, które w jakimś sensie odnoszą się do Polski, bo mogą być dla nas pewnym wskazaniem, czego nie należy robić i jak prowadzić politykę w sposób roztropny. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o kryzysie demograficznym w Chinach. Dobrze to pokazuje, czym kończy się przekonanie, że przywódca ma jakąś niesamowitą wiedzę i stara się ją siłą wdrożyć – mówił Paweł Lisicki.

– Rzecz dotyczy tego, że Chiny bardzo długo prowadziły politykę jednego dziecka, bo Chiny doszły do wniosku, że jest ich za dużo, więc można było mieć tylko jedno dziecko, a kolejne trzeba było zabijać. Ośrodek Studiów Wschodnich wskazuje, że Chiny dotknęły problemy demograficzne, a skutki ujawniają się w krótszym czasie i mają o wiele większy wpływ na społeczeństwo – dodawał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Właśnie zmienia się struktura społeczna w sposób bardzo gwałtowny. Niewiarygodna zbrodnia na własnym narodzie. Herod by pozazdrościł. Oczywiście moralność w Chinach nie występuje. Pierwszym ciekawym aspektem jest bardzo spektakularna porażka wiary w rozum – zauważył Rafał Ziemkiewicz.