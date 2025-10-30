Lisicki: KO zamiast PO. Ziemkiewicz: Stare chwyty nie działają

W weekend w Warszawie odbyła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpoczął się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną Adama Szłapki i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. – Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa – powiedział pod koniec swojego wystąpienia premier Donald Tusk. Wielu komentatorów uznało, że w ten sposób Donald Tusk konsumuje politycznie swoich partnerów.