Aborcja jak wynajęcie zabójcy. Papież zdecydowanie o zabijaniu nienarodzonych dzieci

Jak tłumaczył Ojciec Święty, aborcja nigdy nie jest odpowiedzią dla problemów kobiety i rodziny. Papież zdecydowanie skrytykował też praktyki prowadzące do aborcji eugenicznej.

Aborcja jak wynajęcie zabójcy

Jak mówił Franciszek, w sytuacji kiedy rodzice odkrywają, że ich dziecko będzie chore, a być może umrze niedługo po porodzie, nie myślą o aborcji. – To lęk przed cierpieniem i poczucie samotności zasiewa w nich wątpliwości. Dlatego trzeba im udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy – tłumaczył papież.

– Nawet te dzieci które umrą przy porodzie albo niedługo po nim zasługują na pomoc medyczną, także na prenatalnym etapie życia – mówił Franciszek. Jak dodał, niektórzy mogą krytykować taki sposób angażowania środków medycznych, ale to także wyraz troski wobec rodziców. Franciszek podkreślił bowiem, że opieka nad takimi dziećmi „pomaga rodzicom uporać się z żałobą i odczuwać ją nie tylko jako stratę, ale także jako etap drogi przebytej razem”.

– Czy legalne jest zniszczenie ludzkiego życia, by rozwiązać problem? Czy legalne jest wynajęcie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem? – pytał dalej Franciszek. – To nigdy nie jest legalne – stwierdził Ojciec Święty.

Papież dodał, że sprzeciwianie się aborcji to sprawa ludzi, a nie kwestia wiary.

