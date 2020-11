Pro-liferzy z całego świata wpierają Polaków. "Hej Polsko, zrobiłaś coś wspaniałego"

Znane osoby z katolickich środowisk pro-life postanowiły wesprzeć wszystkich, którzy bronią decyzji Trybunału Konstytucyjnego i jego orzeczenia stwierdzającego niekonstytucyjność eugenicznej przesłanki do wykonywania aborcji.

– Niech Pan Bóg Was błogosławi za to, jak bronicie nienarodzonych. Chcielibyśmy aby nasza Konstytucja i wiele innych chroniły ich tak samo jak Wasza. Dzięki za opór stawiany przez Was próbom zmiany tego stanu rzeczy, dopuszczenia aborcji eugenicznej. Za ochronę Waszych kościołów, patriotycznych pomników. Jesteście przykładem dla świata. Przetrwaliście niemiecką okupację i sowiecki totalitaryzm – przypomniał o. Pavone.

– Daliście światu tak wielu świętych, mistyków i świętego papieża Jana Pawła II. Jesteśmy z Wami, dopomagamy Waszym wysiłkom modlitwą i wsparciem. Bracia i siostry, Jan Paweł II powiedział: „Nie lękajcie się!”. Nasze zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. Razem budujemy kulturę życia. Stajemy wraz z Wami do tych zmagań. Bądźcie pewni wsparcia ze strony „Kapłanów dla życia”. Niech Bóg błogosławi Polskę! – mówi.

Głos zabrała także Abby Johnson, autorka książki "Nieplanowane", w której opisała swoją karierę od wolontariuszki do dyrektora placówki aborcyjnej Planned Parenthood.

– Hej Polsko, zrobiłaś coś wspaniałego, słusznie zmieniając prawo aborcyjne, zakazując aborcji eugenicznej. Wszyscy Was wspieramy w obronie Waszych kościołów. Katolicy na całym świecie obserwują, co dzieje się w Polsce. Modlimy się za Was. Nie jesteście sami, nie poddawajcie się w walce! Szczerze Wam zazdrościmy. Życzylibyśmy sobie, by nasze prawo chroniło nienarodzonych tak jak polska Konstytucja – mówi na filmie.

– Kochamy Was, bardzo szanujemy, dajecie wspaniały przykład respektowania prawa do życia dla wszystkich od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie mogę doczekać się, kiedy znów odwiedzę Wasz piękny kraj. Niech Pan Bóg błogosławi! – zakończyła.

Radość z orzeczenia TK wyraził także John Smeaton, dyrektor brytyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Dzieci Nienarodzonych, który uznał, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego to wspaniała i zaskakująca wiadomość. Smeaton przewiduje, że Polskę spotka zmasowany atak światowych mediów za tę postawę Trybunału.

– Trudno przecenić ten wyrok trybunału w kontekście globalnych zmagań o ochronę życia od poczęcia. Nasi proaborcyjni wrogowie wspierani przez międzynarodowe instytucje rozumieją ten fakt bardzo dobrze. (…) Prawa zezwalającego na zabijanie dzieci nienarodzonych (…) nigdy nie można pogodzić z prawdziwymi ludzkimi prawami – powiedział Smeaton dodając, że sytuacja walki duchowej jest normalną sytuacją życia chrześcijan i obrońcy życia w Polsce nie mogą się poddawać.

Wdzięczność wyraziła także kanadyjska działaczka, wielokrotnie więziona za swoją działalność na rzecz ochrony życia Mary Wagner. Życzyła Polakom Bożej łaski i pokoju, a także siły w głoszeniu Ewangelii życia.

