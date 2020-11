Rząd wprowadził nowe obostrzenia. Będzie mniej wiernych w kościołach

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego listopad będzie najgorszym okresem epidemii i zaapelował on do Polaków o pozostanie w domach. Rozszerzone zostały też obostrzenia w szkołach. Na nauczanie zdalne od 9 listopada przechodzą uczniowie klas I-III. Zdecydowano też o przedłużeniu do końca listopada pracy zdalnej dla uczniów klas starszych szkół podstawowych. Decyzje te uzasadniane są niebezpieczeństwem niewydolności służby zdrowia.

Zamknięte zostają teatry, kina, muzea, galerie i instytucje kultury. Hotele i podobne obiekty dostępne będą tylko dla podróżujących służbowo. Nie doszło jeszcze do całkowitego zamknięcia gospodarki, ale ograniczenia dotkną małe sklepy (limit - 1 osoba na 10 m kwadratowych). Limity w większych placówkach pozostają bez zmian. Zamknięte będą galerie w centach handlowych - za wyjątkiem drogerii, aptek, punktów usługowych czy sklepów spożywczych.

Kościoły będą otwarte i liturgia będzie sprawowana jednak liczba wiernych ma zostać ograniczona. Wedle nowych obostrzeń do 29 listopada obowiązywał będzie przelicznik 1 osoba na 15 metrów kwadratowych (dotąd w strefie czerwonej było to 1 osoba na 7m kw).

Kolejny rekord zakażeń w Polsce

Przypomnijmy, w czwartek zostało w Polsce potwierdzonych 27 143 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: wielkopolskiego (3888), śląskiego (3850), mazowieckiego (2932), dolnośląskiego (2451), małopolskiego (2342), łódzkiego (1713), kujawsko-pomorskiego (1663), podkarpackiego (1553), pomorskiego (1141), świętokrzyskiego (950), podlaskiego (902), zachodniopomorskiego (866), lubelskiego (805), warmińsko-mazurskiego (795), opolskiego (714), lubuskiego (578).

Z powodu COVID-19 zmarło według czwartowego raportu 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób – podaje resort zdrowia.

Do czwartku liczba osób zakażonych koronawirusem wynosiła 466 679. Z powodu zakażenia COVID-19 zmarło dotychczas 6 842 osób.