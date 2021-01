Doradca papieża: Matka Boska Częstochowska w tęczowym nimbie to inkulturacja

"W Polsce, gdzie szerzy się homofobia, osoby LGBT są sądzone za profanację kopii Czarnej Madonny. Ale Maryja jest dla każdego, w tym osoby LGBT, i istnieje długa tradycja przedstawiania jej jako części różnych wspólnot wiary..." – napisał w mediach społecznościowych ks. Martin.

"Jest Ona szczególnie ważna dla wspólnot, które były prześladowane albo marginalizowane. Na przykład ks. John Giuliani, który zmarł niedawno, często przedstawiał Ją jako rdzenną Amerykankę, stosując rdzennie amerykańskie nawiązania i symbole znaczące w jego malarstwie. (...) Jej wizerunek był 'inkulturowany' wciąż na nowo na całym świecie” – dodał.

"Wspólnota LGBT ma niewiele wizerunków takich, jak ten. Zatem nic dziwnego, że zechcieli dodać swój własny symbol, tęczę, w pełny szacunku sposób, do umiłowanego wizerunku swojej matki. Jakże to stosowne, że Ona płacze, gdyż to Jej Syn cierpi, kiedykolwiek osoba LGBT jest prześladowana" – napisał w kolejnym wpisie jezuita.

Portal ChurchMilitant.com cytuje niektóre odpowiedzi jakie dyskutanci skierowali wobec Jezuity. Konwertyta Samuel Willodson rispostował. "Jeśli symbol pysznej sodomii przyklejony za głowami Syna Bożego i Najświętszej Panny jest pełny szacunku, to jak wygląda pozbawiony szacunku?".

Czytaj też:

Katolicki prezydent uczcił rocznicę wprowadzenia prawa proaborcyjnegoCzytaj też:

Kard. Cupich atakuje oświadczenie episkopatu USA skierowane do Joe Bidena