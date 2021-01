Abp Gądecki apeluje o pokój i pojednanie

"Dzisiaj przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (27.01.1945), a miejsce to nadal przejmuje trwogą. W KL Auschwitz-Birkenau niemieccy narodowi socjaliści zamordowali ponad milion Żydów, dziesiątki tysięcy Polaków (około 75 000) oraz Romów (21 000), Rosjan (15 000) i kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości" – napisał abp Gądecki.

"W tym roku głównym motywem obchodów rocznicy wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau jest męczeństwo ponad 200 tys. zamordowanych tam dzieci oraz los nielicznych, które przeżyły gehennę obozu. Tam, w owej zaplanowanej „fabryce śmierci”, Niemcy mordowali obywateli z niemal wszystkich krajów, okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych z nią krajów. W zdecydowanej większości ofiarami byli Żydzi. Tak Niemcy mieli dokonać „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Tak dokonał się Holokaust. Narodem przeznaczonym do unicestwienia byli też Polacy, Sinti i Romowie" – kontynuuje w liście Przewodniczący KEP.

Abp Stanisław Gądecki wspomniał także obecność trzech ostatnich Papieży na terenie obozu-muzeum, a także dodał:

"Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. W tę rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury."

