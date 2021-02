Pawłowska: Wyrok TK to koniec systemowej dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych

"To, że ten wyrok zapadł i że skończyliśmy z systemową dyskryminacją osób niepełnosprawnych stanowi ważny krok w stronę ochrony praw człowieka. Natomiast jest to dopiero pierwszy stopień do tego aby w naszym kraju zapanowała realna równość między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi" – powiedziała Pawłowska.

"Uważam, że pozostaje wiele do zrobienia zarówno jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów. Tutaj chodzi o wsparcie już od samego początku, od momentu gdy kobieta i jej rodzina dowiadują się o powikłanej ciąży. Chodzi o zapewnienie systemu najwyższych standardów opieki medycznej, sprawienie żeby w każdym województwie był szpital mogący na przykład dokonywać operacji wewnątrzmacicznych jeśli tylko jest to potrzebne. Chodzi o zapewnienie jak najwyższych standardów diagnostyki, ale oczywiście nie tylko" – podkreśliła prawniczka.

"Druga rzecz to jest kompleksowa opieka okołoporodowa – bo takie ciąże i porody, które je kończą, wymagają specjalistycznej opieki i wsparcia psychologicznego – a także zrewidowanie programu „Za Życiem” oraz dalszych rozwiązań prawnych" – mówiła

Karolina Pawłowska.

"Zarówno jeśli chodzi o opiekę, jak i wsparcie osób z niepełnosprawnościami, jak i kwestie związane z ułatwieniem procedur adopcyjnych – na te kwestie wskazujemy od wielu, wielu lat (...) Wydaje się wiele ekspertyz na ten temat, wiele rekomendacji. Mamy nadzieję, że rzeczywiście teraz się to zmieni. Ta zmiana w polskim prawie powinna iść w parze ze zmianą systemu wsparcia" – powtórzyła Pawłowska.

"Aborcja, także eugeniczna nie sprawia, że dziecko magicznie znika z brzucha kobiety. Kobieta musi i tak to dziecko urodzić. To dziecko bardzo często w wyniku porodu umiera w sposób bardzo okrutny" – podsumowała.

Czytaj też:

Międzynarodowa petycja w sprawie Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowym nimbieCzytaj też:

Franciszek: Bez liturgii, chrześcijaństwo jest pozbawione całego Chrystusa