Dziś święto Matki Bożej z Lourdes

W święto Matki Bożej z Lourdes delegat papieski do sanktuarium maryjnego wezwał pielgrzymów i widzów, aby nie tracili nadziei w obliczu choroby i trudności.

"Lourdes jest miejscem, do którego przybywają zwykle liczni chorzy, aby powierzyć Maryi swoje życie, ból, czasem zniechęcenie, ale także znaleźć spokój, zaufanie i codzienną nadzieję" – powiedział bp Antoine Hérouard w homilii podczas Mszy św. 11 lutego.

Hérouard, delegat papieski do sanktuarium w Lourdes i biskup pomocniczy Lille, powiedział, że wie, iż wielu ludzi "ma ciężkie serce, nie mogąc przyjechać do Lourdes" w tym trudnym czasie. Podkreślił jednak, że czy to zza ekranu, czy za pośrednictwem fal radiowych, "moc modlitwy łączy cały świat z Maryją tutaj, w Lourdes".

Ponad 6000 widzów oglądało na żywo w Internecie mszę świętą w bazylice św. Piusa X w Lourdes i modlitwę w grocie maryjnej dzięki transmisji na żywo z YouTube w czwartek rano.

Czytaj też:

Poważne zarzuty wobec założyciela Pomocy Kościołowi w PotrzebieCzytaj też:

Misjonarz z Madagaskaru nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla