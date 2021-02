Rosyjska Cerkiew Prawosławna rozważa zgodę na zapłodnienie in vitro

Do tej pory zapłodnienie in vitro było odrzucane przez Cerkiew rosyjska z powodu produkcji, konserwacji i celowego niszczenia wolnych embrionów.

Rosyjski Kościół Prawosławny opublikował projekt dokumentu sugerujący, że "biorąc pod uwagę znaczący rozwój technologii reprodukcyjnych", zapłodnienie in vitro może być akceptowalną metodą poczęcia dzieci "dla małżonków w wieku rozrodczym".

Dokument zatytułowany "Kwestie etyczne związane z metodą zapłodnienia in vitro" został wysłany do diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w ramach projektu wprowadzenia ewentualnej zmiany w prawie dotyczącym zapłodnienia "in vitro" ze względu na rozwój technologii, od czasu, gdy Cerkiew Rosyjska po raz pierwszy sformułowała swoje stanowisko.

Tekst deklaracji z roku 2000 dowodzi, że w oparciu o moralną odrazę wobec aborcji "prawosławny punkt widzenia" jest taki, że "wszelkiego rodzaju pozaustrojowe zapłodnienie obejmujące produkcję, konserwację i celowe niszczenie" wolnych "embrionów" jest „moralnie niedopuszczalne".

Zwolennicy rewizji doktryny twierdzą, że "głównym problemem etycznym związanym z zapłodnieniem 'in vitro' jest stosowanie technik obejmujących zniszczenie części zarodków”, tym samym argumentują oni, że jeśli zapłodnienie "in vitro" możne być stosowane w sposób, który nie będzie niszczył embrionów, wtedy procedura ta może być moralnie dopuszczalna.

Czytaj też:

Watykan upomina założyciela wspólnoty monastycznej w BoseCzytaj też:

Jezuicki magazyn zachęca katolików do ignorowania obowiązku niedzielnej Mszy św.