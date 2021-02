Watykan wydaje wytyczne dla katolików w związku z trwającymi ograniczeniami COVID-19

W notatce podpisanej 17 lutego przez prefekta kongregacji kardynała Roberta Sarah i sekretarza arcybiskupa Arthura Roche, kongregacja powiedziała, że biskupi zostali wezwani do podjęcia rozważnych decyzji dotyczących liturgii zgodnie z dekretem Watykanu o liturgii Wielkiego Tygodnia wydanym w marcu 2020 r. które pozostaną ważne i w tym roku.

"Dlatego zachęcamy was do ponownego przeczytania, mając na uwadze decyzje, jakie biskupi będą musieli podjąć w sprawie zbliżających się obchodów Wielkanocy w szczególnej sytuacji ich kraju" – czytamy.

„W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki zamknięcia, które uniemożliwiają wiernym przebywanie w kościele, podczas gdy w innych przywraca się bardziej normalny wzór kultu”.

Kongregacja zauważyła, że korzystanie z mediów społecznościowych pomogło pasterzom Kościoła w oferowaniu wsparcia swoim społecznościom podczas pandemii. Zwrócono także uwagę na "problematyczne aspekty".

Watykan zasugerował, aby przekazy medialne liturgii Wielkiego Tygodnia były "ułatwione" w stosunku do zeszłego roku. Dokument zachęca wiernych, którzy nie mogą przybyć do kościoła, by śledzili celebracje jako znaku jedności".

Wytyczne zalecają również przygotowanie pomocy modlitewnych do modlitwy rodzinnej i osobistej z wykorzystaniem Liturgii Godzin.

Dekret wydany w marcu 2020 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego, który pozostaje ważny w 2021 roku, zawierał szczegółowie wytyczne dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia na terenach, na których obowiązują ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych ze strony władz świeckich i kościelnych.

Np. w Wielki Czwartek nakazywanopominięcie mycia nóg, które już jest opcjonalne. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej pominięta miała być również procesję, a Najświętszy Sakrament miał być przechowywany w tabernakulum.

W nowej notatce Kongregacji napisano: "Jesteśmy świadomi, że podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez pasterzy i wiernych świeckich".

"Wiemy jednak, że podjęto je z myślą o zapewnieniu sprawowania świętych misteriów w sposób jak najbardziej efektywny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego i zdrowia publicznego".

