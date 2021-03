Ciężko ranny ksiądz trafił do szpitala. Nieoficjalnie: Został zaatakowany

Według nieoficjalnych informacji duchowny został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, gdy zamykał bramę na plebanię. "Z poważnym urazem głowy w stanie ciężkim został najpierw przewieziony na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy do szpitala w Opocznie, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Zdaniem lekarzy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" – opisuje Radio Plus Radom.

Sprawę bada Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ale na razie nie chce informować o szczegółach. – Na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pracowali nasi specjaliści, zabezpieczono ślady, a także wykorzystano psa tropiącego. Na chwilę obecną nie możemy w sposób jednoznaczny przesądzić w jakich okolicznościach doszło do urazu księdza proboszcza. Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności od nieszczęśliwego wypadku po czyn zabroniony. Jednocześnie apelujemy do osób które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia o kontakt z policją – poinformowała Barbara Stępień, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Ks. prałat Adam Myszkowski ma 69 lat. Od 29 lat jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Paradyżu.

Ataki na kościoły i duchownych

W ostatnim czasie nasiliły się ataki na duchownych i świątynie. Przypomnijmy, że 23 lutego doszło do podpalenia kościoła św. Krzyża w Lublinie. Po opanowaniu sytuacji okazało się, że paliła się kotara zaczepiona tuż przy wejściu do kościoła. Proboszcz parafii, w której doszło do podpalenia oszacował straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zniszczeniu uległy drzwi, kotara oraz przedsionek świątyni.

