Papież Franciszek zdecydował, że odwiedzi Węgry

Papież Franciszek w poniedziałek potwierdził, że planuje odwiedzić Węgry i być obecnym na Mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, która odbędzie się 12 września na Placu Bohaterów w Budapeszcie.

Na pokładzie papieskiego samolotu wracającego do Rzymu z Iraku papież Franciszek mówił o możliwych miejscach docelowych przyszłych papieskich wizyt.

Powiedział, że jego obecność na Węgrzech nie będzie oznaczać osobnej pielgrzymki po kraju. Zauważył jednak, że Budapeszt znajduje się dwie godziny drogi od stolicy Bratysławy i wizytę w Budapeszcie można połączyć z wizytą w tym mieście.

"Dużo się modliłem w tej sprawie" – powiedział. "Ostatecznie podjąłem decyzję w wolności" – dodał Franciszek.

Papież powiedział, że podczas podróży do Iraku czuł się bardziej zmęczony niż podczas poprzednich pielgrzymek.

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano papieskie podróże do Indonezji, Timoru Wschodniego i Papui Nowej Gwinei w 2020 r. Do tej pory Franciszek utrzymywał dość napięty harmonogram podróży, wykonując 32 międzynarodowe podróże do 51 różnych krajów w ciągu siedmiu lat.

