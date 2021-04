"Dajcie ludziom w spokoju obchodzić Wielkanoc". List otwarty ws. obostrzeń w Kościołach

Grupa działaczy społecznych, dziennikarzy i ludzi nauki wystosowała list otwarty, w którym apeluje do władzy aby pozwoliła w spokoju obchodzić wiernym Wielkanoc.

Poniżej pełna treść listu otwartego wraz z podpisami (w kolejności alfabetycznej):

„Dajcie ludziom w spokoju obchodzić Wielkanoc!”

My niżej podpisani przywołując nakaz Chrystusa, by oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 21), z najwyższym niepokojem obserwujemy kolejne restrykcje rządowe dotyczące uczestnictwa w nabożeństwa religijnych. Organy władzy świeckiej drastycznie ograniczając możliwość uczestnictwa w aktach kultu religijnego w przeddzień najważniejszych świąt dla wiernych Kościoła Katolickiego przypisują sobie kompetencje im nieprzynależne.

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że „wstęp do kościoła podczas sprawowania świętych czynności musi być wolny i bezpłatny” (kan. 1221). Oznacza to, że kościół ma być otwarty dla wszystkich wiernych, a wynika to z jego definicji jako miejsca, do którego wierni mają prawo wstępu w celu uczestniczenia w aktach kultu, zwłaszcza publicznego (kan. 1214).

Ponadto Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską 28.07.1993 r. zobowiązuje Państwo do zapewnienia Kościołowi Katolickiemu bez względu na obrządek swobodnego i publicznego pełnienia Jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem Jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego (art. 5). Jednym z wymiarów misji Kościoła Katolickiego jest misja uświęcająca, mająca ścisły związek z czynnościami liturgicznymi, tj. sprawowaniem sakramentów i innych aktów kultu Bożego.

Przypominamy jednocześnie, że Pasterze Kościoła w Polsce udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania m.in. dla osób, które czują obawę przed zarażeniem. Nie muszą zatem uczestniczyć w liturgii ci, którzy dla własnego bezpieczeństwa chcą pozostać w domach.

Niemała część wiernych pragnie jednak uczestniczyć w liturgii sprawowanej w kościołach w okresie Triduum Paschalnego oraz w inne dni i mają prawo, aby brać w niej udział w sposób wolny i nielimitowany.

Mając na uwadze powyższe, wzywamy władzę świecką do zaprzestania ingerowania w sprawowanie kultu publicznego.

Szczególnie niepokoi fakt, że wysoko postawieni urzędnicy państwowi w swoich publicznych wypowiedziach sugerują uczestnikom liturgii oraz osobom postronnym wzajemne utrudnianie sobie przebywania w kościele poprzez donosy i skargi.

Wzywamy media i wszystkich ludzi dobrej woli do zaprzestania nagonki na osoby uczestniczące w nabożeństwach religijnych. Wspominamy, że w historii Polski był czas, kiedy wydarzenia religijne i nabożeństwa liturgiczne poddawano ścisłej obserwacji władzy, a przemówienia i kazania dostojników kościelnych były nagrywane przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Także wśród uczestników obecni byli tajni współpracownicy, którzy szczegółowo informowali władze o przebiegu uroczystości. Celem było represjonowanie duchownych oraz osób biorących udział w aktach kultu religijnego czy innych spotkaniach o charakterze wyznaniowym. Chcemy, aby obecna władza nie powtarzała tych bolesnych stronic polskiej historii, zapisanych zgłoskami pełnymi cierpienia i niesprawiedliwości dotykającej Polaków, którym odbierana była wolność publicznej manifestacji wiary.

Dajcie ludziom w spokoju obchodzić Wielkanoc.

Podpisali (w kolejności alfabetycznej):

Marcin Austyn, portal PCh24.pl

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jan Bodakowski, politolog, publicysta

Agnieszka Borkiewicz, Media Narodowe

Stefan Borkiewicz, Media Narodowe

Paweł Chmielewski, portal PCh24

Dominik Ćwikła, kontrrewolucja.net

Hanna Dobrowolska, red. naczelna portalu solidarni2010.pl

Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina

Grzegorz Górny, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny

Ks. Ryszard Halwa, portal prawy.pl

Jakub Jałowiczor, „Gość Niedzielny”

Paweł Jaworski, Żołnierze Chrystusa, WiN Inspektorat Warszawa

Tomasz Kalinowski, Media Narodowe

Krzysztof Karoń, publicysta

Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego Portalu PCh24.pl, „Polonia Christiana”

Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina

Tomasz Kolanek, Portal PCh24.pl

Krystian Kratiuk, redaktor naczelny Portalu PCh24.pl, „Polonia Christiana”

Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu Tysol.pl i dziennikarz „Tygodnika Solidarność”

Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”

Krzysztof Lech Łuksza, telewizja wRealu24.pl

Maciej Maleszyk, Krucjata Młodych, Instytut ks. Piotra Skargi

Roman Motoła, portal PCh24

Michał Murgrabia, Media Narodowe

O. Jacek Maria Norkowski OP, dr nauk medycznych, etyk

Paweł Nowacki, dziennikarz

Maciej Pawlicki, publicysta, producent filmowy

Franciszek Podlacha, Bractwo Przedmurza

Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta

Piotr Relich, portal PCh24

Marcin Rola, Telewizja Wrealu24

Brunon Różycki, Media Narodowe

Piotr Strzembosz, Stowarzyszenie Wiara i Czyn

Piotr Szlachtowicz, Telewizja Wrealu24

Łukasz Warzecha, publicysta

Paulina Wojtczak, Media Narodowe

Ewa Zajączkowska-Hernik, dziennikarz, publicysta wSensie.pl/Świat Rolnika.Info

Paweł Zdziarski, portal DoRzeczy.pl

Agnieszka Żurek, „Tygodnik Solidarność”, portal Tysol.pl

