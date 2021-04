Kardynał Re: Wielki Czwartek przypomina nam, jak bardzo zostaliśmy umiłowani

Kardynał Giovanni Battista Re, wygłaszając kazanie podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, zauważył, że liturgia Wielkiego Czwartku jest wspomnieniem nocy, w której Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo, a także dał swoim uczniom nowe przykazanie, by się wzajemnie miłowali.

"Dlatego wieczór w Wielki Czwartek przypomina nam, jak bardzo zostaliśmy umiłowani" – powiedział Re w swojej homilii podczas Mszy św. celebrowanej przy Ołtarzu Katedry.

Liturgia "mówi nam, że Syn Boży z miłości do nas nie dał nam czegoś, ale dał nam Siebie – Swoje Ciało i Swoją Krew – to znaczy całość Swojej Osoby i to za naszą odkupienie, zgodził się ponieść najbardziej haniebną śmierć".

Kard. Re, jest dziekanem Kolegium Kardynałów i odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej w zastępstwie Papieża Franciszka. Watykan nie powiedział, dlaczego 84-letni papież, cierpiący na rwę kulszową, zdecydował się nie przewodniczyć tegorocznej wielkoczwartkowej liturgii. Franciszek jednak odprawił Mszę Krzyżma w czwartek rano w Bazylice św. Piotra.

Drugi rok z rzędu frekwencja na Mszy Świętej w Wielki Czwartek była ściśle ograniczona z powodu pandemii koronawirusa. Zamaskowani wierni siedzieli oddzieleni od siebie, a procesja z darami i mycie nóg zostały pominięte, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

